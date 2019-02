E o PSG caiu pela primeira vez no campeonato

Um dos resultados mais invulgares do fim-de-semana foi mesmo a derrota do Paris Saint-Germain, uma raridade nos dias que correm no futebol francês. Os campeões gauleses ainda não tinham perdido neste campeonato e tudo indicava que se preparavam para chegar ao 19.º triunfo, quando Angel di María inaugurou o marcador em Lyon, aos 7’. Mas não foi assim.

O Olympique, terceiro classificado da Ligue 1, mostrou competência suficiente para responder à adversidade inicial. Foi paciente, circulou a bola, atraiu o adversário e chegou ao empate aos 33’, por Moussa Dembélé.

Foi com 1-1 no marcador que se chegou ao intervalo e foi praticamente com o segundo golo do Lyon que abriu a segunda parte: Nabil Fekir converteu um penálti com eficácia e encaminhou uma vitória (2-1) que os anfitriões souberam proteger até final.

Este revés não porá minimamente em causa o passeio no parque que tem sido a prestação do PSG na Liga (tem 10 pontos de vantagem sobre o segundo e dois jogos a menos), mas reforça a ideia de que o Lyon é sempre um osso duro de roer. Desde que o capital do Qatar tomou conta dos destinos dos parisienses, o Olympique já venceu o PSG por quatro vezes no campeonato.

