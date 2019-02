Pedro Lamy vence "12 Horas de Bathurst"

O piloto português Pedro Lamy (Ferrari) venceu este domingo a categoria Pro Am das 12 Horas de Bathurst, na Austrália, prova de abertura do Intercontinental GT Challenge. Pedro Lamy, que partilha o volante do Ferrari 488 GT3 da equipa Spirit of Race com Paul Dalla Lana e Mathias Lauda, concluiu a prova na nona posição da geral, primeiro da classe, depois de recuperar de um acidente sofrido ainda nos treinos livres, na sexta-feira, que valeu uma penalização de dez lugares na grelha de partida.

"A qualificação também não correu como esperado e acabámos por arrancar do final da grelha. Na corrida demonstrámos que tínhamos um carro muito rápido e fiável e a equipa adoptou uma boa estratégia desde o início. Assim, conseguimos ir conquistando lugares até alcançar o topo da classificação, posição que conseguimos manter até ao final. Foi um excelente resultado numa corrida desafiante como é Bathurst", declarou o piloto português, que dedicou o triunfo à avó, que faleceu no sábado.

Esta foi a primeira das cinco corridas deste campeonato, o único de carácter internacional que segue as especificações da categoria GT3 da Federação Internacional do Automóvel. O australiano Matt Campbell, o alemão Dirk Werner e o norueguês Dennis Olsen, com um Porsche, venceram a corrida.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A próxima ronda será nos Estados Unidos, nas 8 Horas de Laguna Seca, de 28 a 30 de Março. No entanto, Lamy regressa à competição ao volante do Aston Martin para a primeira prova de 2019 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), as 1.000 Milhas de Sebring, a 15 de Março.

PUB

We did it! Our Ferrari 488 no. 51 driven by Paul Dalla Lana, Pedro Lamy and Mathias Lauda won the #bathurst12h in the Pro Am class! ������ @FerrariRaces pic.twitter.com/mP6aW0ncR8 — Spirit Of Race (@spiritofrace) February 3, 2019