Marcel Keizer: "Foi um jogo muito mau"

No final do derby da 20.ª jornada, que o Benfica venceu, o treinador do Sporting lamentou a falta de qualidade no passe e as consequências do desgaste provocado pela Taça da Liga.

“Creio que corremos tanto como noutros jogos, mas a qualidade de passe foi muito pobre. Foi um jogo muito mau da nossa parte. Ganhámos a Taça da Liga, mas custou-nos em lesões. Espero que possamos fazer melhor já na quarta-feira"

Marcel Keizer (Sporting)

“A nossa exibição não esteve ao nível do que se exigia e é preciso fazer uma reflexão. Não estamos a fazer pontos e por isso não vale a pena pensar se os outros fazem pontos”

Bruno Fernandes (Sporting)

“Senti que o nosso jogo ia sair e saiu bem. Fizemos uma boa exibição, 40 minutos fantásticos, uma transição defensiva muito forte, muitas recuperações no meio-campo contrário. Agora é descansar”

Bruno Lage (Benfica)

“Fizemos um grande jogo, muito completo, estivemos sempre por cima. Tivemos muita qualidade com bola, personalidade e esta vitória é inteiramente justa”

Pizzi (Benfica)