Manchester United regressa ao top 5 da Premier League

O Manchester United continua a mostrar o seu lado mais luminoso e, neste domingo, impôs-se no terreno do Leicester City (0-1) para subir, provisoriamente, ao quinto lugar da Premier League. Após a 25.ª jornada, os "red devils" - que sob as ordens de Solskjaer têm nove vitórias e um empate - passam a somar 48 pontos, mais um que o Arsenal, que ainda hoje joga no reduto do Manchester City.

O momento que decidiu a partida surgiu logo aos 9', na sequência de uma assistência de Paul Pogba que Marcus Rashford aproveitou da melhor forma. Especialmente em transição ofensiva, o United poderia ter ampliado a vantagem, mormente no segundo tempo, mas não conseguiu definir da melhor forma e encontrou Kasper Schmeichel em grande nível na baliza contrária.

O Leicester também testou a qualidade de David de Gea num par de ocasiões, sem êxito, mantendo-se no 11.º lugar da classificação e correndo o risco de ser ultrapassado na tabela pelo West Ham, que na segunda-feira recebe o líder Liverpool.

