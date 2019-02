Hat-trick de Aguero aproxima City do Liverpool

Houve um rosto que materializou a ideia de jogo e o ascendente do Manchester City diante do Arsenal: Sergio Aguero. O avançado argentino apontou os três golos com que os "citizens" venceram os londrinos (3-1), na 25.ª jornada da Premier League, e deixou a equipa provisoriamente a dois pontos do líder da prova.

Repetindo uma proeza recente, Aguero inaugurou o marcador ainda dentro do primeiro minuto do jogo, concluindo uma jogada de insistência com um cabeceamento eficaz, à entrada da pequena área.

O Arsenal respondeu numa bola parada, com o central Koscielny a marcar, de cabeça, aos 11', mas ainda antes do intervalo o City (com Bernardo Silva a titular) adiantou-se novamente no marcador, pelo suspeito do costume.

Na segunda parte, o argentino fechou o resultado aos 61', ao emendar de carrinho, e à boca da baliza, uma bola vinda da esquerda que lhe permitiu alcançar nada menos do que o 12.º hat-trick ao serviço do Manchester City. O primeiro já remonta à época de 2011-12, então diante do Wigan.

Este resultado deixa o City provisoriamente a dois pontos do Liverpool, que na segunda-feira visita o West Ham, em Londres.