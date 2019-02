Encontrado avião que levava o futebolista Emiliano Sala

O avião que levava o futebolista argentino Emiliano Sala foi encontrado, avança a Sky News, que diz que a família já foi informada.

Um barco encontrou os destroços da aeronave no fundo do Canal da Mancha, este domingo de manhã.

O avião Piper PA-46-310P Malibu desapareceu dos radares a 22 de Janeiro. O piloto David Ibbotson e o avançado do Cardiff City, de Inglaterra, iam a bordo.

O antigo avançado argentino do FC Nantes estaria com receio da viagem. Numa mensagem de áudio partilhada através do WhatsApp, Emiliano Sala contou aos amigos que estava preocupado com o estado do avião que, garantia, parecia “estar a cair aos bocados”.

O jogador de 28 anos tinha sido recrutado ao Nantes pelo Cardiff, no País de Gales, por cerca de 17 milhões de euros, e ele mesmo se encarregou de marcar o voo, tendo recusado a oferta de transporte oferecida pelo clube galês. Era o terceiro melhor marcador da liga francesa.

Ao longo da carreira, o jogador chegou a representar os portugueses do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde representou Bordéus, Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.