Betis atrasa Atlético na luta pelo título espanhol

O Betis venceu neste domingo o Atlético Madrid, no Estádio Benito Villamarín, por 1-0, e atrasou os "colchoneros" na luta pelo título espanhol. Nesta 22.ª jornada do campeonato, o Barcelona termina com seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado, depois do empate no sábado com o Valência.

O golo que decidiu a partida surgiu aos 65', na marcação de uma grande penalidade, convertida por Sergio Canales, que assinou uma exibição de grande nível.

O Atlético forçou à procura do empate, já com Kalinic e Vitolo em campo (o reforço Álvaro Morata foi titular), mas não conseguiu ultrapassar o guarda-redes Pau López e sofreu a segunda derrota da temporada na Liga - a primeira aconteceu na terceira jornada, diante do Celta de Vigo, por 2-0.

Este triunfo permitiu à equipa de Sevilha igualar o Getafe, no quinto lugar, com 32 pontos.

