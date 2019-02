Benfica vence em Alvalade e compromete aspirações do Sporting

O derby da 20.ª jornada da Liga portuguesa terminou com um triunfo do Benfica em Alvalade, por 2-4. Num jogo frenético, os "encarnados" deixaram o Sporting em maus lençóis na luta pelo título e voltaram a reclamar o segundo lugar no campeonato.

O Benfica inaugurou o marcador aos 11', na sequência daquela que foi a sua segunda investida com perigo pelo corredor esquerdo. Grimaldo cruzou já numa situação limite e Seferovic, de cabeça, converteu ao primeiro poste.

O ascendente dos "encarnados" manteve-se e João Félix surpreendeu Renan Ribeiro com um remate de fora da área. Seria o 0-2, mas Artur Soares Dias, com o apoio do VAR, reviu o lance e invalidou-o, por falta do avançado português no início da jogada.

Aos 36', porém, João Félix marcou mesmo, isolado na cara do guarda-redes após assitência de Seferovic.

A perder por 0-2, o Sporting reagiu aproveitando um erro de Samaris, que perdeu a bola a meio-campo e permitiu a transição dos "leões". Bruno Fernandes, de primeira e após passe de Nani, marcou aos 43'.

O encontro estava relançado e no início do segundo tempo o Benfica voltou a marcar, na sequência de uma bola parada. Pizzi cobrou um livre indirecto e Rúben Dias, ao segundo poste, cabeceou com sucesso (46').

Aos 73', e com o Sporting a procurar arriscar, Rafa recuperou uma bola a meio-campo e soltou para Grimaldo, que isolou João Félix. O avançado foi derrubado na área por Renan e, na sequência do respectivo penálti, Pizzi fez o 1-4.

Dois minutos depois, Seferovic desviou para o poste um cruzamento da direita e, na recarga, sem oposição, João Félix atirou por cima. A seguir foi o Sporting a responder por Diaby, introduzindo a bola na baliza "encarnada", mas o lance foi invalidado por fora-de-jogo.

Num ritmo frenético, Bas Dost surgiu na cara de Vlachodimos e acabou por ser derrubado, uma decisão de Artur Soares Dias depoi de, mais uma vez, recorrer ao visionamento das imagens. O guarda-redes do Benfica foi expulso e Bas Dost, da marca dos 11 metros, fez o 2-4 aos 89'.