Sporting-Benfica: Nota positiva para a arbitragem no derby

Num jogo com muitos casos e decisões que tiveram impacto no resultado final do derby entre Sporting e Benfica, Artur Soares Dias e Joaquim Pinheiro foram obrigados a debruçar-se sobre uma mão-cheia de lances.

Minuto 22

Golo do Benfica acaba por ser bem anulado pela intervenção do VAR, que fez a revisão de todo o lance e detectou, no início da jogada, uma falta cometida com o braço por parte de João Félix sobre Wendel.

Minuto 36

Golo legal do Benfica, sem infracção à lei do fora-de-jogo. João Félix tem dois adversários entre ele e a linha de baliza no momento do passe de Seferovic.

PUB

Minuto 55

Golo bem anulado ao Benfica. Quando Pizzi remata, Seferovic, que obtém o golo, já está em fora-de-jogo posicional, acabando por tirar vantagem dessa posição inicial após defesa do guarda-redes Renan.

Minuto 72

Penálti bem assinalado a favor do Benfica. Renan, ao não travar o seu movimento, acaba por tocar com a perna direita e por rasteirar João Félix. A advertência resulta de o árbitro considerar que houve uma clara oportunidade de golo, mas como o guarda-redes tentou jogar a bola usando a perna - e de acordo com a alteração da tripla penalização -, o cartão deixa de ser vermelho e passa a ser amarelo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Minuto 79

Golo bem anulado ao Sporting, pois no momento do passe do seu colega, Diaby está adiantado em relação à linha da bola, razão pela qual foi considerado correctamente que infringe a lei do fora-de-jogo.

Minuto 82

Penálti bem assinalado após intervenção do VAR. Vlachodimos, com a mão, acaba por tocar e derrubar a perna de Bas Dost. A expulsão explica-se por se tratar de uma clara oportunidade de golo: o guarda-redes usa a mão para derrubar o aversário sem ter, desta forma, tentado jogar a bola, mas procurando apenas impedir o movimento e finalização. Assim sendo, esta situação não se enquadra na alteração da lei da tripla penalização, segundo a qual só é amarelo quando o infractor tenta claramente jogar a bola.

Veredicto

Considerando o binómio equipa de arbitragem no terreno de jogo/videoárbitro, a prestação final foi claramente positiva, pois foram inúmeros os casos de jogo de enorme importância e influência no resultado. Todos eles acabaram por ser bem resolvidos, quer técnica, quer disciplinarmente.