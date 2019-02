Depressão Helena causa mais de mil incidentes de norte a sul do país

A Protecção Civil registou, nesta sexta-feira, até às 20h00, 1039 ocorrências relacionadas com o mau tempo em vários distritos de Portugal continental que está a ser afectado pelos efeitos da depressão Helena, centrada a noroeste do golfo de Biscaia, Espanha.

O distrito de Coimbra foi o que registou mais ocorrências, seguido de Lisboa, Viseu, Porto e Aveiro. A Protecção Civil acrescentou que "Não existem feridos a registar até ao momento".​

De acordo com a informação da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC), foram mobilizados 2435 operacionais e 919 veículos. A grande maioria das ocorrências é relativa a queda de árvores, bem como à queda de elementos de construção em estruturas edificadas e a inundações de estruturas ou superfícies por precipitação intensa.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal estiveram, entre as 12 e as 21 horas de sexta-feira, sob aviso vermelho, devido ao vento e à agitação marítima na costa ocidental.

Durante a manhã os distritos de Coimbra e Porto foram os mais afectados. Junto à orla marítima, o mar avançou sobre o Bairro Norte da Praia da Mira, no distrito de Coimbra, destruindo as defesas das dunas e passadiços de recreio, a cerca de 40 metros das casas, confirmam os serviços de Protecção Civil. No Porto, devido ao mau tempo, foi cortada a circulação na avenida Dom Carlos I, na zona Foz do rio Douro.

Apesar da incidência no Porto e Coimbra, há registos de incidentes um pouco por todo o Centro e Norte do país. No posto da Repsol em Esposende, no distrito de Braga, o vento forte derrubou também o “tecto falso” da cobertura exterior de um posto de abastecimento de combustíveis. O incidente não fez feridos, mas danificou duas viaturas que estavam a abastecer e as próprias “bombas” do abastecimento, o que levou ao encerramento do posto.

Em Espinho, distrito de Aveiro, a Escola Secundária Manuel Gomes de Almeida foi evacuada após perder parte do telhado do edifício administrativo devido a "uma rajada muito forte", que fez o "edifício estremecer" e levou a que parte do telhado tombasse, segundo relatou o director da escola, Ilídio Sá.

Os ventos fortes obrigaram ainda a TAP a aterrar em Faro um voo que tinha Lisboa como destino original.

Neste sábado, toda a costa do Continente está abrangida pelo aviso vermelho do IPMA, devido à previsão de agitação marítima. Foram também accionados avisos laranja e amarelo, devido ao vento, para todos os distritos de Portugal continental, excepto Évora, e devido a neve para Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.

Por causa do mau tempo, a Autoridade Nacional de Protecção Civil alertou para a possibilidade de ocorrência nos próximos dias de cheias, formação de lençóis de água e gelo e quedas de árvore. As previsões são de chuva, neve, vento e agitação marítima.

Também a Autoridade Marítima Nacional alertou para o agravamento das condições meteorológicas e oceanográficas na zona norte de Portugal continental na madrugada de sábado.