Marcelo e a Saúde

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que não promulgaria uma Lei de Bases da Saúde aprovada só pela esquerda, para que uma lei desse tipo não estivesse sempre a mudar quando muda o governo. Acontece que o CDS nunca votará favoravelmente o que quer que seja que a esquerda proponha e o PSD, cujo presidente há cerca de um ano fez acordos com o PS, viu o partido cair-lhe em cima porque o seu papel era combater o PS e não acordar com ele. Como a situação interna no PSD é pelo menos muito confusa, Rui Rio não terá grande margem de manobra para acordos políticos com a esquerda sobre a Lei de Bases da Saúde.

Marcelo pede o que já sabe que não poderá ter. Mas como os vetos políticos do Presidente são ultrapassados por uma nova votação no Parlamento, espero que a esquerda imponha a sua Lei da Bases da Saúde, como a direita de Cavaco Silva impôs a dela em 1990. (...)

Carlos Anjos, Lisboa

Má gestão na CGD

A propósito dos prejuízos sofridos pela má gestão da CGD que obrigaram as finanças públicas a injectar ali muitos milhões de euros, conviria também averiguar melhor o que se passou no BPN. Após ser nacionalizado, passou a ser também um banco público e o ministro das Finanças da altura garantiu que os portugueses não iriam ter qualquer prejuízo, porque o património do banco dava para cobrir todos os seus encargos. Depois foi o que se sabe. Conviria também conhecer se depois da nacionalização houve empréstimos avultados sem avaliação dos riscos e em que data e a quem foram concedidos. Hoje fala-se muito na exigência de transparência, mas a melhor forma de a conseguir seria aumentar os prazos de prescrição dos delitos e reduzir bastante o segredo bancário.

Miguel Oliveira Rodrigues, Lisboa

Uma questão de esquerda?

Há questões que não se deveriam colocar sequer. Que mérito pode ser atribuído ao regime venezuelano actual? Na perspectiva de alguns, é relevante ser antiamericano e anticapitalista? E isso é suficiente para menorizar ou ignorar a gritante miséria humana, em termos de liberdades, direitos e acesso a necessidades básicas como a saúde e a alimentação? É suficiente para ignorar os presos de consciência, o Estado de não direito, a fome, os doentes sem tratamento digno e os que morrem até e apenas por uma falha de energia eléctrica num hospital? A resposta é: Não! Claro que não!

Mas, aparentemente, não será assim tão evidente para todos. Ainda há quem tenha o descaramento de apoiar e aplaudir este regime criminoso e há também aqueles que o apoiaram e agora, discretamente, assobiam para o lado... O que estamos a assistir é à concretização de um descalabro anunciado. Apesar disso, entre os que se recusam a constatar um desastre final claro e visível e os que não assumem a relação causa-efeito entre as opções políticas assumidas e esta desgraça, a diferença é teórica. Na prática, são ambos gente perigosa. E não me venham com tretas de direita-esquerda. A dignidade humana está muito à frente dessas considerações.

Carlos J. F. Sampaio, Esposende