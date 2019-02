Oposição anti-Maduro manifesta-se na Venezuela com os olhos postos na Europa

A história de dois países em que se transformou a Venezuela nas últimas semanas tem este sábado mais um capítulo importante, que é também um novo teste à verdadeira força da oposição. Enquanto esperam para saberem se os países europeus mais influentes vão mesmo reconhecer Juan Guaidó como Presidente interino –​ depois do ultimato que fizeram a Nicolás Maduro para convocar eleições –, milhares de venezuelanos voltam a sair às ruas para exigirem a saída do Presidente.

Ao mesmo tempo, os defensores do Governo também marcham em algumas cidades do país, para lembrarem os 20 anos da tomada de posse de Hugo Chávez.

Mas o dia começou com a declaração de apoio a Juan Guaidó feita por um general da Força Aérea da Venezuela, Francisco Estéban Yánez Rodríguez – o oficial de mais alta patente, até agora, a afastar-se de Nicolás Maduro.

PUB

Num vídeo partilhado nas redes sociais, o oficial afirma que "90% das forças armadas não estão com o ditador, estão com o povo da Venezuela", e apela aos militares que "não reprimam mais".

"Hoje, com orgulho patriótico e democrático, informo que não reconheço a autoridade ditatorial do senhor Nicolás Maduro e reconheço o deputado Juan Guaidó como Presidente interino da República Bolivariana da Venezuela", disse o general da Força Aérea.

Contactado pela agência de notícias Associated Press, Rodríguez confirmou a veracidade da sua declaração em vídeo e disse que só voltará a falar quando for autorizado para tal pelo "comandante-em-chefe das Forças Armadas, o Presidente Juan Guaidó".

Em resposta, o comandante da Força Aérea acusou o general Rodríguez de "traição".

"Não se podia esperar menos do TRAIDOR Francisco Estéban Yánez Rodríguez, sobrinho do corrupto general Yánez Mendez, que tem um processo nas Forças Armadas por corrupção!", disse o major general Edgar Arteaga, acrescentando que Rodríguez "não tem funções de comando sobre tropas e muito menos de unidades aéreas".

O futuro da situação na Venezuela está, em grande medida, nas mãos do topo da hierarquia militar, que declarou o seu apoio a Nicolás Maduro. Um apoio que Juan Guaidó tem tentado quebrar com a promessa de uma amnistia para quem se juntar à oposição e derrubar Nicolás Maduro.

Mais pressão

Na quarta-feira, os opositores de Nicolás Maduro manifestaram-se durante duas horas, em várias cidades, na primeira de duas demonstrações de força pedidas por Juan Guaidó no passado fim-de-semana.

O ponto alto desse apelo foi a convocação de uma grande manifestação este sábado, em toda a Venezuela mas também "em todo o mundo", segundo as palavras do líder da oposição. O objectivo é manter a pressão sobre Nicolás Maduro, numa altura em que o apoio internacional aos opositores ganhou músculo, depois de as grandes manifestações de 2014 e 2017 se terem desvanecido.

Depois de o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, ter assumido as funções de Presidente interino, no dia 23 de Janeiro, os Estados Unidos reconheceram-no como único interlocutor legítimo da Venezuela, empurrando Nicolás Maduro para um maior isolamento internacional. Em seguida, muitos outros países acompanharam os Estados Unidos, como o Canadá, a Austrália e a maioria da América Latina.

Do lado de Nicolás Maduro estão, principalmente, a Rússia, a China e a Turquia.

À espera da UE

A manifestação deste sábado é, acima de tudo, uma forma de a oposição pressionar a União Europeia a reconhecer a legitimidade de Guaidó como Presidente interino. O Parlamento Europeu já o fez, na quinta-feira, e alguns países europeus lançaram um ultimato a Maduro: se não convocasse eleições presidenciais até este sábado, reconheceriam a legitimidade de Guaidó.

Mas não se espera que haja um anúncio nesse sentido de toda a União Europeia, pelo menos este fim-de-semana. Apesar de países como Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e Portugal se terem comprometido com o ultimato, outros países, como a Suécia, Itália, Grécia, Chipre ou Eslováquia não querem tomar essa decisão.

Nas ruas de Caracas, Barbara Angarita, de 49 anos, disse que sente "o fim" próximo – o fim da Presidência de Nicolás Maduro.

"O nosso país tem de ser livre, para todos os venezuelanos e para os nossos descendentes. Sinto que estamos à beira de atingirmos os nossos objectivos", disse Angarita ao jornal The Guardian, arriscando uma data: "Esta semana."

Antes do início das manifestações da oposição, às 10h locais (14h em Portugal continental), começou a circular nas redes sociais a informação de que o espaço aéreo da Venezuela foi fechado à aviação particular – a intenção, segundo a oposição, é impedir que sejam gravadas imagens das manifestações a partir do ar, com drones, por exemplo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo a imagem de um documento partilhada no Twitter por Federico Black, um consultor de comunicação afecto à oposição, o Governo venezuelano proibiu "a operação e circulação aérea", em todo o país, de "aeronaves classificadas como de aviação geral e privada", assim como "todos os sistemas de aeronaves pilotadas à distância, conhecidos comummente conhecidos como dron ou drones".

Num vídeo que começou a ser partilhado também por opositores de Nicolás Maduro, supostamente gravado na cidade de Barquisimeto, 365 km a Oeste de Caracas, vêem-se agentes das brigadas anti-motim da Polícia Nacional Bolivariana a abrirem caminho aos manifestantes – à medida que os agentes se afastam, ouve-se uma voz a gritar "excelente, excelente, obrigado" e vê-se um agente, fardado com capacete e escudo de protecção, a abraçar um dos manifestantes.