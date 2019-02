Incêndio no Centro Comercial Colombo

Um incêndio deflagrou na zona de restauração do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, ao início desta manhã. Segundo relatos de visitantes do centro, o incêndio localizou-se no terceiro piso, na zona da praça central.

Não há, ao momento, registo de feridos.

Segundo fonte policial do posto da PSP do Colombo, contactada pelo PÚBLICO, no local encontram-se vários bombeiros do Regimento de Sapadores de Lisboa, a Protecção Civil, e forças de segurança que estão a afastar as pessoas da zona de restauração.

As chamas propagaram-se dentro da tubagem de ventilação dos restaurantes, "numa zona limitada".

Não há registo de qualquer operação de evacuação, continuando o centro a funcionar com as lojas abertas, apesar do fumo que é visível dentro e fora do edifício.

