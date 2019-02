Oliveirense vence FC Porto e mantém-se no topo da Liga

A Oliveirense deu neste sábado seguimento à grande temporada que está a fazer na Liga de basquetebol, ao bater o FC Porto, em Oliveira de Azeméis, por 93-80, na 17.ª jornada da prova.

Thomas Thaey e James Ellisor estiveram em alta e fizeram 21 pontos cada para o campeão nacional, enquanto Will Sheehey (19 pontos) voltou a destacar-se nos “dragões”, que ocupam o terceiro lugar agora a quatro pontos da Oliveirense e do Benfica.

Os “encarnados”, que sofreram a primeira derrota da época às mãos do FC Porto, regressaram neste sábado aos triunfos diante

do CAB Madeira, impondo-se, no pavilhão da Luz, por 105-91. Earl Jr. marcou 26 pontos para os insulares, enquanto Micah Downs anotou 21 para as “águias”.

Benfica e CAB Madeira partilham o primeiro lugar do campeonato, com 33 pontos cada, contra 29 do FC Porto.

PUB