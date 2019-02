"Wolves" de Espírito Santo devoram Everton de Marco Silva

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo venceu (1-3), este sábado, o Everton de Marco Silva, em Liverpool, num duelo com sotaque e golos portugueses, em partida referente à 25.ª jornada da Premier League.

Os "wolves" cavaram assim um fosso de cinco pontos para os "toffees", que iniciaram o jogo a sofrer um golo de penálti do ex-FC Porto Rúben Neves (7'), que abandonou por lesão no início da segunda parte. O internacional português André Gomes, com um golo espectacular (27'), igualou a partida. Mas o ex-Benfica Raúl Jiménez (45+1'), na sequência de um livre de João Moutinho, voltou a dar vantagem aos visitantes.

Na segunda parte, o belga Leander Dendoncker (66') estabeleceu o resultado final, deixando a equipa de Espírito Santo em sétimo da geral, a sete pontos do Manchester United, enquanto o Everton segue na nona posição, com 33 pontos.

O Tottenham, ainda sem Harry Kane, venceu o Newcastle (1-0) e ascendeu provisoriamente ao segundo lugar. O sul-coreano Song Heung-min (83') foi o autor do golo decisivo, pressionando o Manchester City antes da recepção do campeão inglês ao Arsenal, este domingo.

Imparável, o Chelsea goleou (5-0) o lanterna vermelha Huddersfield, com o internacional argentino Gonzalo Higuaín a estrear-se a marcar pelos "blues" ao bisar (16’ e 69’) no encontro. O belga Eden Hazard também bisou (45+1’ g.p. e 66’), tendo o brasileiro David Luiz (86’) fechado as contas que deixam a equipa liderada pelo técnico italiano Maurizio Sarri com três pontos de vantagem sobre o Arsenal, ainda que dividido entre a possibilidade de garantir o quarto lugar isolado ou encurtar a diferença para o Manchester City, dependendo do desfecho do jogo do Etihad.