A era de Lito Vidigal no Boavista começou com uma vitória

O Boavista estreou-se neste sábado sob o comando técnico de Lito Vidigal com um triunfo. No Estádio do Bessa, no Porto, os "axadrezados" derrotaram o Feirense, por 2-0, na 20.ª jornada, e afundaram ainda mais a equipa de Santa Maria da Feira na classificação.

Mateus inaugurou o marcador para os boavisteiros aos 56' e Alberto Bueno, reforço de Inverno dos portuenses, fechou o resultado aos 80', na cobrança de um livre directo.

O Boavista soma agora 19 pontos e é provisoriamente 14.º na classificação, enquanto o Feirense ocupa o último posto, com 14 pontos, menos quatro que o penúltimo.