Jardim regressa para dar primeira vitória no rochedo

O Mónaco venceu este sábado o Toulouse, por 2-1, em jogo da 23.ª jornada da Liga francesa, com o português Leonardo Jardim a regressar ao principado com uma vitória importantíssima para a recuperação dos monegascos na classificação. Agora, a equipa ocupa o antepenúltimo lugar, com 18 pontos, em igualdade com o Amiens (19.º) e o Caen (17.º).

Jardim conquistou a primeira vitória da época no principado, a quarta na Liga, na qual os campeões de 2016-17 não venciam desde Dezembro, frente ao Amiens (com Thierry Henry no comando). Neste sábado, duas assistências de Gelson Martins para Golovin (15') e Fábregas (62') - Jullien havia empatado aos 20' - encaminharam um triunfo vital para o Mónaco.

O técnico português, que havia vencido apenas na primeira jornada do campeonato, em Agosto, promoveu a estreia do compatriota Adrien Silva (ex-Leicester) e do brasileiro Carlos Vinícius (ex-Rio Ave, cedido pelo Nápoles), levando a formação a uma vitória suada, com o Toulouse a testar os reflexos de Subasic num par de situações limite em que o golo da igualdade esteve à vista.

