Isobel Wardle na coliderança, Sara Gouveia no cut

Sara Gouveia foi a única portuguesa a passar o cut sexta-feira no 89.º Internacional Amador Feminino de Portugal, após a terceira volta da prova que decorre no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.

Num dia em que o vento soprou com uma velocidade de 60 km/h, a vice-campeã nacional marcou 80 (+8) e ficou dentro das 40 primeiras empatadas que asseguraram a presença, sábado, na quarta e última jornada. Já Leonor Medeiros, vice-campeã nacional de sub-16, fez 81 ficando a uma mera pancada de o conseguir.

Das 88 concorrentes ainda em prova, apenas quatro lograram a proeza de bater o Par 72 do campo, todas com resultados de 71 (-1): a detentora do título Isobel Wardle, as francesas Pauline Roussin-Bouchard e Adela Cernousek e a escocesa Shannon McWilliam.

Isobel Wardle descolou assim dos trio das 5.ªs para repartir a liderança com a francesa Lucie Malchirand, que subiu do 2.º ao 1.º lugar ao assinalar 75. Ambas somam 213 pancadas (-3).

Quanto a Pauline Roussin-Bouchard ascendeu das 8.ªs para 3.ª isolada, com 214 (-2), o que lhe dá a honra de jogar no sábado no mesmo grupo das líderes, numa partida com início marcado para as 10h27.

A líder aos 36 buracos, a escocesa Hazel Macgarvie, entregou um cartão de 80 e partilha agora o 5.º posto com a compatriota Chloé Goadby (76) – líder aos 18 buracos – e a francesa Lilas Pintheir (74), todas com 217 (+1). A inglesa Georgina Blackman (74) é 4.ª com 215 (-1).

Sara Gouveia desceu por sua vez das 23.ªs paras as 32.ªs, com 226 (+10), o que não a impediu de passar pela primeira vez o cut no Internacional Portugal.

O cut fixou-se em 227 (+11) e deixou pelo caminho 46 das 88 participantes (ficaram em prova 42 jogadoras), incluindo, pela margem mínima, a vice-campeã nacional de sub-16 Leonor Medeiros, que ficou nas 43.ªs, com 228 (+12). Sara e Leonor fazem parte da seleção nacional no Montado, a par de Sofia Sá (82), que foi 82.ª com 241 (+25).

Beatriz Themudo (77) terminou nas 66.ªs com 233 (+17) e Filipa Capelo (82) foi 88.ª com 248 (+32).

