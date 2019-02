O intervalo despertou o Sp. Braga candidato

Foi uma segunda parte de candidato ao título. Na Vila das Aves, o Sp. Braga andou escondido do jogo durante 45 minutos, mas reentrou em campo com a autoridade de uma equipa de primeira linha. Venceu por 0-2 (e podiam ter sido mais) na 20.ª jornada, assaltou o segundo lugar da Liga à condição e agora fica à espera de ver o que acontece no domingo, em Guimarães e em Lisboa, para saber ao certo quanto lucrou neste fim-de-semana.

Com Augusto Inácio ao leme, a organização defensiva foi o momento que mais sobressaiu no Desp. Aves, na recepção ao Sp. Braga, que começou a partida com Claudemir e Palhinha na zona mais baixa do meio-campo. A melhor ocasião do primeiro tempo surgiu ao cair do pano, com Paulinho a desviar de cabeça ao poste da baliza de Beunardeau após um livre indirecto.

Os visitantes precisavam de outra ideia. Sem mexer no 4x4x2 habitual, Abel Ferreira trocou Palhinha por Fransérgio ao intervalo e o brasileiro aproximou as duas primeiras linhas bracarenses. Resultado? A equipa pressionou mais alto e praticamente sufocou o adversário nos primeiros minutos do segundo, com os dividendos a caírem em duplicado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

Aos 60’, Goiano fez um diagonal interior e surgiu à entrada da área a rematar para o 0-1, após bom trabalho de Dyego Sousa. Aos 66’, o avançado tabelou com Ricardo Horta, que assistiu Paulinho para uma emenda fácil, ao segundo poste.

O Desp. Aves arriscou o que pôde, com Fariña e Braga, e conseguiu ter mais presença no meio-campo ofensivo nos últimos minutos, com os minhotos à espreita de um convite para a transição ofensiva. Mas o esforço dos anfitriões não foi suficiente e vão ter de esperar por outra oportunidade para fugirem à zona de despromoção.