Bis de Messi evita derrota em Camp Nou

O Barcelona evitou este sábado a segunda derrota da época em Camp Nou, empatando 2-2 frente ao Valência, em partida da 22.ª jornada da Liga espanhola, em que o bis de Leo Messi foi providencial para travar as intenções da equipa do português Gonçalo Guedes. O Barcelona lidera com 50 pontos, podendo ver o Atlético de Madrid (2.º com 44 pontos e menos um jogo) aproximar-se caso vença este domingo o Betis, em Sevilha.

Em franca recuperação na tabela, o Valência – com os nomes dos jogadores duplicados em mandarim, em homenagem ao novo ano chinês - aproveitou a apatia inicial do Barcelona para se adiantar com um golo do internacional francês Kevin Gameiro (que sairia lesionado aos 41’ após chocar de cabeça com Piqué, aos 29’).

Os catalães ainda reclamaram falta sobre Messi no início do lance em que Rodrigo isolou Gameiro (24’), mas o VAR não atendeu as pretensões dos locais. O Barcelona continuava desligado e sofria novo golo, na sequência de um penálti de Sergi Roberto sobre Wass. Dani Parejo (32’) não falhou o castigo máximo, elevando a vantagem para 2-0.

Mas novo penálti, agora sobre o internacional português Nélson Semedo (39’), deu a Messi a oportunidade ideal para reduzir e relançar a partida. Messi marcava, consecutivamente, o 11.º de 19 golos em 19 partidas da Liga espanhola, somando um total de 27 remates certeiros em 26 encontros. Números que o astro argentino melhorou (64’) pouco depois, num remate imparável, empatando a partida numa altura em que o Barça, depois de uma entrada fortíssima na segunda parte (com Messi e Coutinho a falharem um par de oportunidades e Sergi Roberto a enviar um segundo remate ao poste), via o Valência ameaçar Ter Stegen, por Rodrigo, em dois momentos de felicidade para o Barcelona.

Descontando as duas derrotas mais recentes na Taça do Rei – que não impediram os catalães de marcarem presença nas meias-finais, onde defrontrarão o Real Madrid - o Barcelona não perdia para a Liga desde a recepção ao Betis, à 12.ª jornada. Dez rondas volvidas, esteve iminente a segunda desilusão em pleno Camp Nou, que Messi (ainda se temeu a lesão do argentino) acabou por evitar.