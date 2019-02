Lisboa é um corpo com cem cabeças

Tudo começou na Alemanha há onze anos. O Teatro Hebell convidou os Rimini Protokoll para fazer um retrato da cidade de Berlim, por ocasião do seu 100.º aniversário. “Dissemos, na brincadeira, ‘vamos convidar a cidade inteira para subir ao palco’”, conta ao PÚBLICO Helgard Haug, um terço dos Rimini Protokoll.

“Como percebemos que provavelmente não seria possível, chegámos ao número 100”, continua. 100 anos de Teatro Hebell, 100 pessoas, 100% Berlim. O elenco foi escolhido com base nas estatísticas oficiais da população: idade, nacionalidade, naturalidade, agregado familiar e língua materna. Uma centena de pessoas, sem ligação ao mundo do espectáculo, no palco para fazer o retrato de Berlim em 2008.

Desde então, os Rimini Protokoll já aplicaram o mesmo molde a outras 35 cidades, como Paris, São Paulo, Montreal, Amesterdão, Filadélfia, Londres ou Tóquio. Agora, chegou a vez da capital portuguesa. 100% Lisboa para nos contar o que é esta cidade nos dias 1, 2, 3, 8, 9 e 10 de Fevereiro.

Veja neste especial multimédia os rostos que compõem a peça lisboeta.