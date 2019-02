As Jamaicas que não existem

Ante a estupefacção e a lástima piedosa, partilhada por políticos e comentadores dos diferentes quadrantes, pelas condições em que se vive no Bairro da Jamaica, é inevitável a consideração de que, por mais que passem os tempos, não nos conseguimos livrar daqueles tiques de novos-ricos que querem, à viva força, ocultar as suas origens, mais do que humildes, numa ostentação de casas faustosas, atavios de marca e carros de alta cilindrada.

Se nos devemos espantar por, no século XXI e neste Portugal de folheto turístico, haver quem (sobre)viva assim? Devemos com toda a certeza! Se devemos lastimar o infortúnio de quem só pode (sobre)viver assim? Devemos, também, até porque a nossa humanidade comum a isso nos obriga.

Acontece que há mais Jamaicas nas periferias de Lisboa, do Porto e de Setúbal. Tantas mais Jamaicas. E há, até, outras Jamaicas que, em tempos, se trasladaram para bairros sociais, que são guetos de desesperança, porque não basta mudar as casas, há, sobretudo, que mudar as vidas dos que nelas moram! E essas não mudaram: insucesso e abandono escolares precoces, gravidezes adolescentes, trabalho precário e não qualificado, desemprego, pobreza, delinquência, exclusão e vazio. O imenso vazio de não existir.

O vazio de não existir porque, afinal, não há lugar para Jamaicas, nos retratos do Portugal cosmopolita em que (julgamos nós) nos tornámos. No Portugal europeu (como se alguma vez Portugal tivesse sido outra coisa) em que, presumimos, nos tornámos também.

O vazio de não existir, por não haver lugar para aqueles que, vivendo nas Jamaicas de Portugal, trabalham das cinco da manhã às onze da noite, “fazendo horas” em empregos vários (mal pagos, todos) para sustentar os filhos crianças que, entretanto, ficaram sozinhos, entregues a si próprios ou ao cuidado dos irmãos, que são crianças também.

O vazio de não existir por não haver lugar para estas mães que são obrigadas a escolher entre ter tempo para, simplesmente, ver os filhos e dar-lhes um beijo de boa-noite, ou ter comida para lhes pôr na mesa, porque os sacos da ajuda alimentar não chegam para o mês inteiro.

O vazio de não existir, por não haver lugar para estes filhos, perdidos numa escola que eles não entendem e que não os entende, porque não entende que não há dinheiro para o passe, ou para os livros, ou para os óculos e que, por isso, a própria escola não pode existir.

E, subitamente, porque há uma rixa entre mulheres, pedradas a polícias e agressões mútuas entre as autoridades e os habitantes, e porque, note-se, tudo isto foi filmado, o Portugal cosmopolita desperta, em suores, num Seixal suburbano e triste, atormentado com um pesadelo chamado Jamaica, feito de casas descarnadas e vidas mais descarnadas ainda. E, então, esse Portugal cosmopolita encolhe-se no arrependimento dos culpados e contorce-se no desconforto dos cúmplices.

Porque as Jamaicas de Portugal não surgiram há uma semana, como não surgiram há uma semana as agressões mútuas entre os moradores destes bairros e a polícia, como não surgiu há uma semana o racismo e como não surgiu há uma semana a exclusão. O que espanta, isso sim, é essa espécie de desconhecimento generalizado acerca destes fenómenos, destes bairros, destas vidas.

Espanta o súbito coro de protestos contra o racismo, quando ele existe, de facto, na sociedade portuguesa, e existe há muito, apesar de ser um tema tabu. E espanta porque esta Jamaica está muito para além de ser um problema de racismo.

Espanta o súbito coro de solidariedade com as forças policiais, quando se sabe que estes acontecimentos fazem parte do quotidiano “normal” das esquadras dos subúrbios. Espanta porque esta Jamaica está muito para além de ser um problema de eventual abuso na intervenção policial.

E espanta, sobretudo, a comiseração política perante essas tantas Jamaicas que cercam esse Portugal de folheto turístico. Espanta na sua ignorância ou na sua hipocrisia, ou em ambas. Porque afinal, e até há uma semana, ao que parece não existiam Jamaicas e, bem vistas as coisas, daqui a umas semanas, elas continuarão a não existir.