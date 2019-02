Vento destrói cobertura de posto de combustível em Esposende

O vento forte derrubou "tecto falso" da cobertura exterior de um posto de abastecimento de combustíveis em Esposende nesta sexta-feira, danificando duas viaturas que estavam a abastecer, disse fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, o incidente, registado pelas 11h, no posto da Repsol, na cidade, não provocou quaisquer feridos. O "tecto falso", essencialmente em chapa, danificou ainda as "bombas" de abastecimento de combustíveis, pelo que o posto está encerrado.

Portugal continental está a ser afectado pelos efeitos da depressão Helena, centrada a noroeste do golfo de Biscaia, Espanha. Esta depressão vai afectar Portugal Continental em particular no que respeita ao vento e à agitação marítima na costa ocidental.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal vão estar entre as 12h e as 21h desta sexta-feira sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima.

Além do vermelho para a agitação marítima, o IPMA emitiu avisos laranja e amarelo para sexta-feira e para sábado de vento para todos os distritos de Portugal continental, excepto Évora, e de neve para Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.

Para esta sexta-feira está previsto vento forte de noroeste, com rajadas até 75/85 km/h no litoral, que deverão atingir valores da ordem de 110 km/h a norte do cabo Mondego e nas terras altas do Minho e Douro litoral e da região Centro.