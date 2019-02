Mau tempo provoca corte de estrada em Penacova

A Estrada Nacional 110, entre Rebordosa e Foz do Caneiro, em Penacova, no distrito de Coimbra, está encerrada ao trânsito esta sexta-feira devido ao mau tempo, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, uma derrocada ocorrida depois das 00h00 obrigou ao corte da via, situação que ainda permanece para as operações de limpeza.

Fonte do CDOS adiantou ainda que o mau tempo já provocou várias quedas de árvores um pouco por todo o distrito, sem, no entanto, causar estragos ou vítimas.

