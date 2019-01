Madeira sob aviso laranja devido a forte agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quinta-feira a costa norte da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja devido à agitação marítima forte, com ondas que podem atingir os dez metros.

Este aviso do IPMA, o segundo mais grave de uma escala de quatro, está em vigor entre as 00h00 e as 6h00 de sábado, apontando para ondas de noroeste de cinco a seis metros, "podendo atingir os oito a dez metros.".

Passado esse período, o aviso do IPMA passa a amarelo com ondas de noroeste entre quatro e cinco metros, válido entre as 6h00 e as 21h00 de sábado.

Devido a estas previsões meteorológicas adversas nos mares da Madeira, a Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte, até às 18:00 de sábado, recomendando que "os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo".

