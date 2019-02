Portugal sob aviso vermelho: mais de 50 ocorrências ao início da manhã

Mais de 50 ocorrências relacionadas com quedas de árvore e estruturas e com inundações foram registadas em vários distritos do continente pela Protecção Civil entre as 00h04 e as 08h25 desta sexta-feira devido ao mau tempo que está a afectar o país.

De acordo com a Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC), foi registado um total de 57 ocorrências, que mobilizaram 90 operacionais com o apoio de 75 veículos. Os incidentes foram registados nos distritos de Viseu (10 ocorrências), Vila Real (4), Viana do Castelo (10), Setúbal (2), Porto (8), Portalegre (1), Lisboa (2), Leiria (2), Coimbra (3), Braga (4), Beja (3) e Aveiro (6).

Segundo dados da ANPC, em causa estão quedas de árvores, quedas de estruturas temporárias ou móveis, desabamento de estruturas edificadas e inundações.

PUB

A Protecção Civil alerta ainda para a possibilidade de cheias, formação de lençóis de água e gelo e quedas de árvore devido às previsões de chuva, neve, vento e agitação marítima para os próximos dias.

Mau tempo até sábado

Vários distritos da costa ocidental de Portugal continental estarão esta sexta-feira, das 12h às 21h sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de agitação marítima, o que levou já ao encerramento de oito barras portuárias. Os distritos visados são Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstas ondas de noroeste com 7 a 8 metros, com altura máxima que poderá atingir 13 a 15 metros.

Segundo a Marinha portuguesa, cerca das 6h desta sexta-feira estavam fechadas a toda a navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Aveiro, São Martinho do Porto e Ericeira. A barra de Viana do Castelo está condicionada, encontrando-se fechada apenas a embarcações de calado inferior a 30 metros. As barras do Douro e da Figueira da Foz estão apenas fechadas a embarcações com calado inferior a 35 metros.

Além do aviso vermelho para a agitação marítima, o IPMA emitiu avisos laranja e amarelo para esta sexta-feira e sábado de vento para todos os distritos de Portugal continental, excepto Évora, e de neve para Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.

O mau tempo que está a fazer-se sentir em Portugal continental deve-se aos efeitos da depressão Helena, centrada a noroeste do golfo de Biscaia, Espanha. Esta depressão vai afectar Portugal Continental em particular no que respeita ao vento e à agitação marítima na costa ocidental.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para esta sexta-feira está previsto vento forte de noroeste, com rajadas até 75/85 km/h no litoral, que deverão atingir valores da ordem de 110 km/h a norte do cabo Mondego e nas terras altas do Minho e Douro litoral e da região Centro.

Devido à passagem de uma massa de ar polar pós-frontal fria, prevê-se ocorrência de aguaceiros que poderão ser localmente intensos, de granizo e acompanhados de trovoada, e sob a forma de neve nas terras altas.

A chuva deverá continuar até sábado. Para domingo, a previsão é de céu pouco nublado ou limpo para todo o território continental — à excepção do distrito de Bragança, que registará céu muito nublado.