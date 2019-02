Funcionários públicos vão ser convocados para juntas médicas por SMS

A Caixa Geral de Aposentações (CGA) vai passar até ao final do primeiro trimestre a convocar por SMS os funcionários públicos que necessitam de ir a juntas médicas.

Esta mudança na forma de realizar as convocatórias deverá ficar operacional até ao final do primeiro trimestre deste ano, segundo referiu Vasco Costa, director Central da CGA, e integra-se num processo de digitalização dos serviços desta Caixa.

A medida permitirá agilizar e encurtar os tempos dos processos de verificação de incapacidade e, consequentemente, de atribuição das pensões por invalidez.

Outra das ferramentas integradas neste processo de digitalização é o novo simulador de pensões da CGA, que está disponível a partir desta sexta-feira para os funcionários públicos que entraram na administração pública até 31 de gosto de 1993.

O simulador será apresentado oficialmente numa cerimónia que contará com a presença do ministro do Trabalho, da Solidariedade e Segurança social, Vieira da Silva, e da secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim.

Para se poder usar este simulador é necessário estar registado na CGA Directa. Vasco Costa precisou que actualmente há cerca de 250 mil registos, mas admite-se que a maior parte sejam de pensionistas, uma vez que este é um passo necessário para que possam aceder ao recibo da sua pensão.

Espera-se, por isso, que os pedidos de registo na CGA Directa aumentem nestas próximas semanas já que o universo de trabalhadores que, numa primeira fase, poderá usar o simulador para calcular o valor da sua pensão e o momento a partir do qual tem direito à pensão completa supera os 200 mil.