Apoios às vítimas do incêndio de Monchique ainda não chegaram ao terreno

Seis meses depois do grande incêndio de Monchique, e apesar das promessas, as ajudas às vítimas ainda não chegaram. Mais de meia de centena de casas de primeira habitação permanecem em ruínas, a aguardar obras de recuperação. No sector agrícola, a floresta ardida ficou entregue à sua própria sorte. Os apoios oficiais, até agora, ficaram-se pelas assinaturas de protocolos e trabalho burocrático. No maior incêndio do Verão passado arderam 27.637 hectares.

Glória Correia foi uma das vítimas do fogo que começou a 3 de Agosto, no sítio da Perna Negra, em Monchique, estendendo-se ao vizinho concelho de Silves. Sofreu, nos braços e pernas, queimaduras de segundo e terceiro graus. No Hospital de S. José, para onde foi transportada de helicóptero, esteve internada dois meses. De regresso à aldeia, deixou de fazer o percurso quotidiano da casa até à horta. Na pele tem as marcas do fogo, na alma a revolta contida. “Estou desejando esquecer, mas não me esqueço”, desabafa a mulher, de 77 anos. Para recuperar a casa apresentou um orçamento de cinco mil euros. O apoio tarda em chegar.

A aldeia de Alferce, a freguesia mais fustigada pelo fogo, permanece encoberta por uma nuvem de tristeza, pelos bens perdidos, mas sobretudo pelo sentimento de abandono. O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, quase no rescaldo do incêndio anunciou um pacote financeiro no valor de cinco milhões para recuperar o potencial agrícola destruído. As candidaturas aos programas de apoio fecharam no dia 30 de Novembro. O gabinete de Capoulas Santos, interpelado pelo PÚBLICO, disse que das 281 candidaturas apresentadas, 51 estão em processo de contratação e 58 estão contratadas.

Na passada quarta-feira, Glória Correia já viu as persianas recuperadas. “Foi a junta de freguesia que me ajudou."

O processo burocrático, diz o presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André, “tem dificultado a apresentação de candidaturas”. Os apoios, inseridos no programa Portugal 2020, são de 100% a fundo perdido até ao montante de 5 mil euros, 85% de 5 mil a 50 mil euros, e de 50% para mais de 50 mil até ao montante de 800 mil. No levantamento efectuado pelo município, foram identificadas 52 casas de primeira habitação destruídas pelo fogo.

O protocolo de colaboração entre o município e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), para eventuais apoios de valor de 2 milhões e 681 mil euros, foi assinado em Dezembro. Até à data, informou o gabinete do ministro do Ambiente e da Transição Energética, foram apresentados 17 pedidos “ainda não completos, tendo o IHRU solicitado ao município a documentação em falta, para que se concluam os pedidos.

Rui André, por seu lado, afirma: “A câmara vai enviando os documentos à medida que vão chegando, e só nas últimas duas semanas mandámos 30 pedidos.” A principal dificuldade na instrução dos processos, reconhece, diz respeito às obras clandestinas, não passíveis de licenciamento. Na passada quarta-feira, Glória Correia já viu as persianas recuperadas. “Foi a junta de freguesia que me ajudou”, disse. Falta a pintura, que custará 4500 euros. Para receber o apoio dos cinco mil, a titulo de empréstimo, o IHRU informou que ficaria a pagar uma prestação de 41 euros/mês, durante 15 anos. O casal aufere um rendimento anual de pouco mais de 9 mil euros.