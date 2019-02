CGD? "Não consigo responder nem sim nem não"

“Não podemos afirmar que qualquer evolução negativa dos indicadores operacionais da Caixa Geral de Depósitos se deveu unicamente ao efeito da crise gerada a partir do chamado subprime. Ao não ter sido possível aceder à lista dos maiores devedores à Caixa Geral de Depósitos, e ao não ter sido possível apurar as datas de produção dos créditos que geraram e/ou geram mais imparidade ou perdas, não é possível escrutinar que outros factores impactaram negativamente nos resultados da Caixa nestes ou em anos futuros.” Esta foi umas das principais conclusões (e muro, ao mesmo tempo) a que chegou o inquérito à recapitalização da CGD em 2017.

Todos os partidos (à excepção do PCP) colocaram-se de acordo para avançar com o terceiro inquérito à Caixa Geral de Depósitos e o Presidente da República já garantiu que promulgará a lei que obriga à divulgação da lista de devedores dos bancos que beneficiaram de ajudas públicas. Isto significa que, em Maio, se o prazo for cumprido, o Banco de Portugal fará chegar aos deputados a lista dos devedores bem como todas as ajudas públicas concedidas a bancos nos últimos 12 anos. Será bem a tempo dos 120 dias que a nova comissão parlamentar terá para reunir e produzir resultados.

À partida, esta comissão terá mais condições do que as anteriores para que se perceba como algumas decisões de concessão de crédito foram tomadas. Será mesmo? Esperemos que a próxima comissão parlamentar de inquérito não contagie com o mesmo vírus que as anteriores: uma súbita falta de memória.

Lembra-se do que aconteceu em Janeiro de 2017 quando o ex-presidente da CGD, Carlos Santos Ferreira (mandato de 2005-2007), foi ouvido ao longo de três horas e 44 minutos? Respondeu várias vezes com um desconcertante: “Não consigo responder nem sim nem não, porque me arriscava a mentir”. Ou “tenho a profunda convicção de que todos os financiamentos foram aprovados de acordo com os procedimentos estabelecidos”. Ou “não tenho a memória concreta, mas tenho a convicção de que em nenhum destes financiamentos, as garantias eram inferiores aos créditos”.

Como será o novo round? Será que ficaremos a perceber melhor como foi possível que, em 46 créditos, a CGD tenha perdido 1,2 mil milhões de euros, como revela a auditoria da EY (antiga Ernst & Young) à CGD entre 2000 e 2015? Mas, já agora, sem perder de vista o que aconteceu também com outros bancos que tiveram ajudas do Estado. Entre 2011 e 2015, por exemplo, a CGD, o BCP, o BES/Novo Banco e o BPI contabilizaram imparidades de 25.500 milhões de euros relativas a crédito e a participações financeiras. O valor mais alto de imparidades foi registado pelo BES/Novo Banco (9500 milhões de euros) seguido do BCP (7800 milhões). Neste período, o banco público, aquele que até tem a maior quota de mercado no crédito, ficou em terceiro lugar com 6000 milhões. Será o TPC seguinte, senhores deputados?