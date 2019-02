PS e direita chumbam gratuitidade de transporte de doentes não urgentes

Bloco de Esquerda, PCP e Verdes defenderam no Parlamento a necessidade de o transporte para doentes não urgentes voltar a ser gratuito para os utentes, mas o PS e a direita rejeitaram a mudança do regime actual.

A comunista Carla Cruz afirmou que fazer depender o transporte gratuito da existência de dificuldades económicas ao mesmo tempo que uma situação clínica que o justifique exclui do acesso à saúde muitas pessoas que estão doentes. Todos os anos referiu, há milhões de consultas e tratamentos que não se realizam porque os doentes não conseguem pagar transporte, um "obstáculo que persiste no acesso à saúde e ao Serviço Nacional de Saúde".

Por isso, o PCP defende no projecto de lei discutido nesta sexta-feira que sejam alterados os critérios de transporte de doentes não urgentes, aplicando-se quer haja insuficiência económica quer a situação clínica e abranja também o regresso a casa depois de consultas, internamentos ou urgências.

Pelo Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, afirmou que o regime actual é "um entrave" no acesso aos cuidados de saúde, sobretudo "no interior e no caso de pessoas com menos rendimentos". O deputado dos Verdes José Luís Ferreira considerou que é preciso "alargar os critérios para haver mais abrangência", garantindo-se o transporte gratuito para todos os que precisem.

A social-democrata Ana Oliveira afirmou que as propostas dos partidos à esquerda do PS são para "dar tudo a todos, sem condicionar o transporte de doentes não urgentes a situações clínicas que o justifiquem". Isso resultaria num "igualitarismo socialmente injusto que não favorece os mais vulneráveis" porque é feito "sem análise", ao contrário do regime actual, aprovado durante o governo do PSD/CDS-PP, em que o transporte gratuito é assegurado quando se verifiquem as duas condições e em que o SNS também garante transporte em casos que requerem cuidados prolongados e continuados.

O socialista João Gouveia defendeu também a continuidade do regime actual, reconhecendo que há trabalho a fazer para aumentar o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, acompanhando "a responsabilidade social" com "o rigor técnico".

A deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP, considerou que os projectos dos partidos de esquerda são marcados pela "irresponsabilidade e demagogia", sem fazerem uma "boa gestão dos bens públicos". O CDS-PP continua a defender o "direito à saúde dos doentes crónicos", sublinhou.