Presidente da CGD rejeita generalizar “culpados na praça pública”

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, rejeita que “todas as pessoas“ que passaram pelo banco sejam “culpadas na praça pública”, defendendo que é preciso apurar os factos. Paulo Macedo falava aos jornalistas depois de ter entregado esta sexta-feira à tarde, no Parlamento, a auditoria do banco à presidente da comissão de Orçamento e Finanças, Teresa Leal Coelho.

“Haverá más práticas”, disse, recusando que os gestores sejam “automaticamente culpados e que tenham cadastro”. O relatório da auditoria à gestão do banco público feita pela EY foi entregue na sala de visitas do Presidente da Assembleia da República, onde estiveram deputados de várias bancadas. O documento tem "salvaguardada" informação sujeita ao segredo bancário, segundo o presidente da CGD.

Paulo Macedo garantiu ainda que actualmente a Caixa tem actualmente práticas que não tinha, como as conferências trimestrais com jornalistas, investidores, e que aplica “regras de risco sem paralelo”. “Os portugueses podem ter a certeza de que há melhor governance e menor risco do que no passado”, disse, lembrando que é também o regulador a dar estas garantias.

Questionado sobre a lei que vai permitir o acesso aos grandes devedores da CGD, Paulo Macedo garantiu que o banco “vai cumprir com o que diz a lei”.

A presidente da comissão de Orçamento referiu que a lei de acesso aos devedores deverá ser promulgada pelo Presidente da República e que isso permitirá ter acesso a mais informação. Teresa Leal Coelho lembrou ainda que a comissão parlamentar esperava há sete meses pelo relatório e que a comissão parlamentar de inquérito “tem pouco tempo” para trabalhar até ao final da sessão.

A deputada do PSD considerou “lamentável” a divulgação de uma versão preliminar do relatório por apresentar “listas de pessoas e de empresas que foram depois retiradas” após terem prestado esclarecimentos.