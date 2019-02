Parlamento pede ao Governo mais investimento nos cuidados paliativos

O Parlamento aprovou nesta sexta-feira, na generalidade, dois projectos de resolução apresentados por PSD e PAN que recomendam ao Governo um maior investimento na área dos cuidados paliativos, mais camas e um reforço das equipas comunitárias.

O projecto de resolução do PAN foi aprovado com a abstenção do PS e votos favoráveis das restantes bancadas, e o documento do PSD mereceu a abstenção de PS, BE, PCP e PEV.

O documento apresentado pelos sociais-democratas pede ao Governo que assegure até ao próximo ano o funcionamento "de, pelo menos, 1000 camas de cuidados paliativos", e de "100 equipas comunitárias de suporte". O PSD preconiza também um aumento dos "recursos humanos na área dos cuidados paliativos, em especial no que se refere a médicos e enfermeiros", e uma maior formação nesta área, "no sentido de melhorar as práticas clínicas, humanizado a assistência aos doentes e assegurando-lhes a melhor qualidade de vida possível".

O projecto de resolução apresentado pelo PAN recomenda ao Governo um reforço dos recursos humanos, e maior "formação de todos os profissionais de saúde em cuidados paliativos, nomeadamente na formação pré-graduada, considerando esta como uma componente essencial da formação básica destes profissionais".

O deputado André Silva quer também que haja uma aposta "na criação de serviços de cuidados paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário", e um "reforço das equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, assegurando a prestação destes no domicílio, por forma a atingir o rácio de uma equipa por 100 mil habitantes".

PAN e PSD pedem ainda uma avaliação do funcionamento das Unidades de Cuidados Paliativos e das equipas intra-hospitalares, e um reforço dos gabinetes de apoio no luto e apoio psicológico. Ambos os documentos pedem também a aprovação do estatuto do cuidador informal.