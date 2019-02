Belém mantém condecorações a Ronaldo

O Conselho das Ordens Honoríficas decidiu nesta sexta-feira manter as condecorações ao futebolista Cristiano Ronaldo.

O conselho, consultado pelo Presidente da República, concluiu que a situação relativa ao jogador que foi condenado em Espanha por fraude fiscal a 23 meses de prisão com pena suspensa e uma multa de 18,8 milhões de euros, não justifica a abertura de um processo.

A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada ao PÚBLICO por um assessor da presidência da República.

O Conselho das Ordens Honoríficas concluiu que “a situação relativa a Cristiano Ronaldo não configura o enquadramento previsto no n.º 1 do artigo 55º da Lei 5/2011, de 2 de Março”, ou seja, que não justifica abertura de processo”, diz um parecer deste órgão.

Segundo o ponto 1 do artigo 54.º da Lei das Ordens Honoríficas, os membros ficam obrigados aos seguintes deveres: a) Defender e prestigiar Portugal em todas as circunstâncias; b) Regular o seu procedimento, público e privado, pelos ditames da virtude e da honra; c) Acatar as determinações e instruções do Conselho da respectiva Ordem; d) Dignificar a sua Ordem por todos os meios e em todas as circunstâncias.”

Já o ponto 2 desde mesmo artigo acrescenta que “os membros honorários têm o dever de não prejudicar, de modo algum, os interesses de Portugal.”

O artigo seguinte (55.º, Disciplina das Ordens) determina que “sempre que haja conhecimento da violação de qualquer dos deveres enunciados no artigo anterior, deve ser instaurado processo disciplinar.

O jogador da Juventus, foi condecorado em 2014 como Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal, era Cavaco Silva Presidente, e em 2016 com a Grã Cruz da Ordem de Mérito, já com Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência.