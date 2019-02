Na Casa da Lany, a tradição de Guimarães mistura-se com a modernidade

Entre os largos do Toural e Condessa do Juncal, em Guimarães, há um edifício reabilitado “muito característico do centro histórico” vimaranense. A Casa da Lany — nome inspirado na antiga loja de lanifícios que ali existia — confere um ar contemporâneo à rua Avelino Germano, uma das “vias mais antigas da cidade”, sem esquecer a tradição intrínseca ao local. Varandas de madeira escura, piso térreo construído em pedra, pisos superiores em madeira e uma fachada construída à medida da história da rua. Desenhado pelo gabinete merooficina, o que antes era um “edifício abandonado” tornou-se num lote com quatro apartamentos — dois T2 e dois duplex —, já habitados, e uma loja de produtos brasileiros.

A principal preocupação, conta Vitório Vasconcelos, um dos arquitectos responsáveis pelo projecto, ao telefone com o P3, foi “devolver a função habitacional” aos pisos superiores do lote, que “já existia desde os primórdios da história da cidade”, função que tinha desaparecido com a ocupação comercial do piso térreo e pisos superiores com a função de armazéns. Com paredes e pisos dotados de “um melhor comportamento térmico e acústico”, a ideia era “não demolir”, mas sim aproveitar a tipologia dos espaços já existentes, “abrindo e fechando vãos” para uma melhor definição dos apartamentos.

A fachada da Casa da Lany é pintada de castanho escuro e branco, sem destoar dos edifícios vizinhos. E, no interior, afirma Vitório, decidiram “actualizar e modernizar”. Optaram por usar os rebocos de cal, cores brancas e neutras, com apontamentos em madeira clara, num contraste harmonioso com a cor escura do exterior. Quiseram, no fundo, “deixar uma cor interior que modernizasse o espaço e pusesse outra luminosidade à casa”.

O gabinete merooficina localiza-se na Oficina Comum, um espaço de coworking que abriu portas em Março de 2013. Fundado por Vitório Vasconcelos e Catarina Ribeiro, o escritório de arquitectos merooficina tem desenvolvido vários projectos, destacando-se na área de reabilitação de edifícios.