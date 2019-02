Afinal, como é?!

De acordo com o índice de percepção da corrupção apurado pela Transparência Internacional, Portugal estagnou no combate à corrupção no período de 2012-2018, como noticiou o PÚBLICO na sua edição de 29 de Janeiro. Ora esse foi o tempo do mandato da procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, enaltecido quase unanimemente pela prioridade e avanços no combate à corrupção e à grande criminalidade. Parece que afinal foi "poucochinho", plagiando a terminologia de alguns políticos... Afinal, o que mais se comentou durante esses seis anos foi que as malhas da Lei e da Justiça já alcançavam os ricos e os poderosos. (...) Por isso repito a pergunta exclamativa: afinal, como é?!

Luís Filipe Barroso, Lisboa

Não ouça, não fale, não veja

Faço minhas as palavras de João Miguel Tavares no seu artigo “Não ouça o mal, não fale do mal, não veja o mal”, no PÚBLICO de 29 do corrente. Vivemos num Estado de Direito, com tanta patifaria que passa impune? Como é que se roubam, é duro mas é o termo certo, centenas de milhões de euros e se fique impune durante anos? A calma e desfaçatez com que Armando Vara se apresentou “voluntariamente” na prisão por si escolhida é uma ofensa a qualquer pessoa de bem, que felizmente ainda existem. (...) Entretanto, a sua filha declarou que não sabia que o pai tinha dois milhões de euros na Suíça! (...) Por favor, não nos tratem como mentecaptos. Carlos Leal, Lisboa

A tragédia da CGD

O ministro das Finanças, Mário Centeno, não podia ser mais claro quando foi confrontado na Assembleia da República sobre o passado recente da Caixa Geral de Depósitos (CGD). Afirmou ele: "É evidente que existiu, na CGD, uma má gestão, e que essa má gestão teve custos." Depois dos escândalos do "BES & C.ª Limitada”, a dimensão do buraco deixado pelos créditos concedidos pela CGD "à grande e à francesa", que custaram aos contribuintes cerca de cinco mil milhões de euros, não é muito difícil saber a quem foi emprestado o dinheiro, e quem não respeitou compromissos assumidos. O tempo dirá se depois deste vergonhoso escândalo tudo ficará na mesma. (...)

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Quem paga o IRS

A Autoridade Tributária ilumina o percurso dos contribuintes portugueses Quando se clama pela consolidação das relações laborais, paz social, igualdade e democracia, ficamos a saber que metade dos agregados familiares ficaram isentos do pagamento de IRS. A classe média continua a alimentar a voraz máquina fiscal. Quando a assembleia parlamentar com funções constituintes elaborou a Constituição da República, estava longe de pensar que Portugal iria recorrer a três ajudas de assistência financeira. E, pelo andar da carruagem, não vamos ficar por aqui. O que valem alusões à beleza de Portugal quando a maioria dos portugueses tem uma vida negra? Nem recitando o Angelus na entrega das declarações de IRS desponta uma ajuda divina para a classe média.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim