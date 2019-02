Sobe para 21 o número mortos pelo frio polar nos Estados Unidos

O frio extremo já causou mais de 20 mortes nos Estados Unidos desde o início desta semana. O vórtice polar, que assola o país desde o início da semana, deixou o centro-oeste sob alerta. Na quinta-feira, a neve, o gelo e o frio começaram a dar tréguas: durante a noite, os termómetros de algumas das cidades mais afectadas subiram até próximo dos zero graus celsius.

Apesar disso, durante o dia de quinta-feira as temperaturas chegaram aos -49 graus celsius, escreve a Reuters. A temperatura gélida feria quem se aventurasse fora de casa numa questão de minutos e, por isso, as autoridades aconselharam os moradores dos estados mais afectados a permanecer em casa.

O frio, exacerbado pelo vento, foi causado pelo deslocamento de um vórtice polar, uma corrente de ar que normalmente gira na estratosfera sobre o Pólo Norte, mas que se está a movimentar para Sul.

Como consequência das temperaturas extremas, registaram-se 21 mortes que podem estar directamente relacionadas. Entre elas, a de uma mulher, que foi encontrada morta dentro de um apartamento, depois de o termóstato ter avariado; a de quatro homens, que foram encontrados congelados perto das suas casas, nos estados do Illinois, Wisconsin e Michigan e do homem, encontrado morto na garagem de sua casa com sintomas de hipotermia depois de ter estado a retirar neve do alpendre. Ainda tinha a pá na mão, conta o New York Times. A estes juntam-se os mortos em acidentes de viação devido ao mau tempo – como o homem que morreu colhido por um limpa-neves.

Na quarta-feira foi reportada a morte de um estudante da Universidade do Iowa, Gerald Belz, 18 anos, encontrado morto no campus.

Os hospitais deram conta de uma enchente de pessoas, com queimaduras de frio e sintomas de hipotermia. Stathis Poulakidas, medico do Hospital de John H. Stroger, disse à Reuters que chegaram àquela unidade 25 pessoas com queimaduras de frio e que, nos casos mais graves, tiveram que se amputar dedos dos pés e das mãos.

Sem-abrigo são especialmente vulneráveis

As autoridades instalaram abrigos em toda a zona afectada pelas temperaturas gélidas. Em Chicago, as esquadras da polícia abriram as portas a todos os que procuravam refúgio. Na mesma zona, cinco autocarros foram destacados para servir como centros de aquecimento móvel para os sem-abrigo e a polícia esteve a distribuir chapéus, gorros, casacos e cobertores.

A juntar a esses esforços, um cidadão pagou o alojamento num hotel a 70 sem-abrigo que estavam acampados em Chicago. A identidade do cidadão e o nome do hotel onde os sem-abrigo estão alojados são, para já, desconhecidos.

Apesar disso, há a registar a morte de um sem-abrigo, em Williamsville, no estado de Nova Iorque, encontrado morto dentro de um autocarro que servia de abrigo. O homem, Lawrence Bierl, 69 anos, era conhecido da população. “Falava muito com as pessoas, a população conhecia-o”, disse Helen Tederous, porta-voz da autoridade para o transporte daquela zona, ao New York Times.

Há, também, muitos sem-abrigo que se refugiam em casas abandonadas. Foi o caso de uma mulher de 60 anos, encontrada morta em Ohio com sintomas de hipotermia. “Não há forma, sem se estar próximo de uma fonte de calor, de sobreviver por muito tempo com estas temperaturas”, disse o médico legista do condado de Lorain, Stephen Evans, citado pela Reuters.

Desde a última segunda-feira já se quebraram vários recordes nos Estados Unidos. Por exemplo, no Estado do Illionois registou-se, durante esta semana, a temperatura mais baixa de sempre: - 38,8 graus celsius. O recorde anterior era dois graus mais quente.

Milhares de voos foram cancelados e desses, pelo menos 700 iam descolar ou aterrar nos aeroportos em Chicago. Na mesma cidade, alguns comboios foram suspensos e ateou-se fogo às linhas para as conservar. As visitas à prisão do condado de Stearns, no Minnesota, foram suspensas, assim como a recolha do lixo. Os correios norte-americanos não estão a fazer entregas nos pontos mais frios das Dacotas e até Ohio. Os restaurantes, museus e lojas estiveram fechados durante a quinta-feira.

No fim-de-semana os termómetros sobem, e, em alguns pontos, chegarão aos 15 graus celsius, uma temperatura entre 6 e 3 graus mais elevada do que o normal para a época do ano, disse o serviço meteorológico norte-americano à Reuters.