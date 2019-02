Jovem gravemente ferida após atropelamento e fuga em Olhão

Uma jovem de 21 anos ficou, esta sexta-feira, gravemente ferida após ter sido vítima de um atropelamento seguido de fuga na Estrada Nacional (EN) 125, em Olhão, confirmou o major Santos do Departamento de Relações Públicas da GNR de Faro.

Segundo a mesma fonte, o condutor pôs-se em fuga após, por volta das 06h15,​ "ter embatido na perna da vítima", que terá sido projectada para a berma da estrada, num troço da EN 125 junto ao qual se situa uma discoteca em Moncarapacho, no concelho de Olhão, distrito de Faro.

No local estiveram presentes elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR. A jovem foi levada pelo INEM para o hospital de Faro, onde se encontra "internada com ferimentos graves".

O major Santos avançou ao PÚBLICO que "já foi identificada a viatura e o condutor", e estão a decorrer os procedimentos necessários para que os mesmos sejam localizados. O caso será participado ao Tribunal de Faro.

