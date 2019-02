GNR apreende uma tonelada e meia de biqueirão na Figueira da Foz

A GNR apreendeu 1.698 quilos de biqueirão na lota da Figueira da Foz, na quarta-feira, no âmbito de uma operação de controlo ao cumprimento das normas que regem o pescado fresco, foi anunciado esta sexta-feira.

Numa nota de imprensa, a GNR destaca que a "Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Figueira da Foz, no dia 30 de Janeiro, apreendeu 1.698 quilos de biqueirão, Engraulis encrasicol, com o valor presumível de cerca de 17 mil euros, na lota da Figueira da Foz".

A informação acrescenta que a "apreensão foi efectuada no âmbito de uma operação destinada ao controlo do cumprimento das normas que regem a captura, desembarque, transporte e comercialização de pescado fresco".

"A sujeição à lota tem a intenção de manter e preservar o mecanismo regulador de preços, assim como garantir o controlo higiossanitário do pescado. Foi identificado um homem de 61 anos responsável pela compra e transporte do pescado, sendo elaborado o respectivo auto de notícia por contra-ordenação", lê-se no comunicado.

