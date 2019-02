Nos Açores convidam-se os turistas a plantarem uma árvore

O governo regional disponibiliza terrenos e plantas. A Azooree abre esta iniciativa aos turistas que visitem o arquipélago através da empresa e assume a ponte entre os interessados e o Governo regional.

Para Duarte Silveira, director-executivo da Azooree, esta é uma oportunidade para quem visita o arquipélago “deixar a sua marca”, “um símbolo da sua passagem pelos Açores” – uma recordação viva, que poderá ser visitada num regresso.

A participação na iniciativa é “totalmente gratuita” e pode ser realizada em qualquer uma das nove ilhas. A logística, sublinha Duarte Silveira, fica a cargo da entidade governamental. “Nós somos responsáveis por comunicar essa vontade [dos turistas] ao Governo regional.”

A iniciativa insere-se num projecto mais alargado do Governo dos Açores, anunciado em comunicado no final de Janeiro, que visa disponibilizar em todas as ilhas do arquipélago terrenos integrados na Rede de Áreas Protegidas para a “realização de acções de plantação de flora endémica ou autóctone”.

“Esta medida visa sensibilizar para a redução da pegada ecológica, por via da realização de acções de plantação de flora natural dos Açores para recuperação de habitats degradados ou renaturalização de determinadas áreas”, referia a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, durante a acção de plantio na ilha de São Jorge, que marcou o lançamento da parceria com a Azooree.

A agência de turismo açoriana, criada em 2017 por dois jovens naturais de São Jorge, cria roteiros de viagem personalizados nas diferentes ilhas açorianas, com base nos interesses e no orçamento dos clientes, com foco em experiências culturais e locais.