Lonely Planet destaca Braga, candidata a Destino Europeu do Ano

Este ano, Braga é a única nomeação portuguesa ao título de Destino Europeu do Ano - uma votação que, noutros anos, já foi ganha por Lisboa ou Porto e, mesmo sem o concurso ter chegado ao fim, a participação já está a trazer notoriedade internacional à cidade.

Esta semana, a Lonely Planet (LP) noticiou, precisamente, a presença de Braga na corrida ao título, que se decide no portal European Best Destinations. A notícia do site da célebre editora de guias de viagens aproveita para recordar que Braga já foi considerada "a cidade mais feliz de Portugal". E, resumindo a informação genérica sobre a cidade, refere-se que tem vindo a coleccionar mais distinções - como Capital Europeia da Juventude ou como uma das Cidades Criativas UNESCO.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para exemplificar as mais-valias entre modernidade e História, a LP cita Ricardo e Catarina, dois bracarenses que assinam o blogue Tworistas, que aproveitam para salientar a história e a força como destino turístico religioso, em contraponto com o facto de ser "a cidade mais jovem de Portugal" e "muito dedicada" às artes e cultura. "Braga está a crescer e a focar-se mais no turismo", opinam. O artigo aconselha ainda a que não se deixe de visitar a Sé, o Museu dos Biscainhos ou o Bom Jesus.

PUB

Na corrida a Destino Europeu do Ano, Braga compete com 19 nomeadas e, há alguns dias, estava mesmo no top 5 das votações, como confirmou Maximilien Lejeune, o responsável pela organização da competição à Fugas. A votação decorre online até dia 5 de Fevereiro.