E um jantar romântico rodeados por criaturas marinhas?

O amor está no ar no norte do país, até debaixo de água. No caso, até esta no "mar" do aquário Sea Life Porto. A proposta para o São Valentim é válida durante duas noites (13 e 14 de Fevereiro) e poderá jantar com a sua cara-metade tendo por companhia os animais marinhos da casa.

Este é o quinto ano consecutivo que o SEA LIFE promove a iniciativa, sempre com casa cheia. Este ano, ainda há mesas disponíveis para o programa romântico, mas o programa VIP, onde as mesas têm uma localização mais privilegiada, já está esgotado.

As celebrações estão marcadas para as 20h30 e existem vários menus disponíveis. Uma coisa é certa: não haverá prato de peixe... O momento a dois inicia-se com uma recepção especial, com espumante bruto rosé, Porto branco seco com citrinos e camembert crocante com framboesa. Segue-se o prato de carne, um prato vegan ou até uma alternativa sem glúten ou lactose. Para terminar, os casais vão poder optar por brownie de chocolate com creme de lima a finalizar com molho toffee e crocantes de amêndoa ou um donut recheado com creme de ovo e limão, crumble de amêndoas e pistachos, gelado de café. Este pacote romântico custa 59 euros por pessoa.

A animação musical, que promete muito romantismo, estará ao cargo do antigo concorrente do The Voice Portugal, André Carneiro.

As reservas podem ser efectuadas através do site do Sea Life Porto.