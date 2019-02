Rio Ave de Daniel Ramos ainda não ganhou em casa

No jogo que assinalou o arranque da 20.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, o Rio Ave empatou em casa diante do Tondela (2-2) e, em três tentativas, ainda não conseguiu ganhar em Vila do Conde, desde que Daniel Ramos tomou conta da equipa, no início de Janeiro.

Entrou melhor no jogo o Rio Ave que, logo aos 9', se colocou na frente do marcador. Numa transição ofensiva rápida, Murilo conduziu bola pela direita e colocou a bola na zona central em Galeno: o brasileiro emprestado pelo FC Porto rematou de fora da área e surpreendeu Cláudio Ramos.

Num terreno pesado, por força da forte chuva que se fez sentir, o Tondela chegou à igualdade aos 24', numa jogada construída por Xavier sobre o flanco direito, que culminou com um cruzamento e um cabeceamento oportuno de Juan Delgado.

Com 1-1 ao intervalo, foram os visitantes a entrar melhor no segundo. Na sequência de um pontapé de canto, Tomané saltou ao primeiro poste e desviou de cabeça para o fundo da baliza vila-condense.

O Tondela estava pela primeira vez na frente do marcador, mas, aos 61', sofreu um duro revés, quando o central Ricardo Alves viu o segundo amarelo e foi expulso. Aproveitou o Rio Ave para chegar ao empate aos 74', com Bruno Moreira a rematar na área e a tirar partido de uma intervenção infeliz de Cláudio Ramos.

Este resultado mantém o Rio Ave no nono lugar da Liga, agora com 25 pontos, mas corre o risco de ver o Portimonense (tem 27) afastar-se ainda mais no oitavo posto. O Tondela é 12.º, com 20 pontos, e corre o risco de ser ultrapassado por Marítimo, Nacional e Desp. Aves.