Qatar conquista Taça Asiática

O Qatar, com o contributo do português Pedro Correia, conquistou esta sexta-feira a Taça Asiática, feito inédito na história da selecção qatari, que venceu a congénere do Japão e grande favorita, por 3-1, numa manifestação de força para o Mundial de 2022, torneio que irá acolher.

Na final disputada no estádio Sheikh Zayed City Sports, nos Emirados Árabes Unidos, ​Almoez Abdulla (12’), Abdulaziz Hatem (27’) e Akram Afif (83’, g.p.) foram os autores dos golos da vitória do Qatar, com Takumi Minamino (69’) a assinar o golo de honra dos nipónicos.

A caminhada do Qatar, que para suceder à Austrália dominou o Grupo E (Arábia Saudita, Líbano e Coreia do Norte) com três vitórias em três jogos e marcou dez golos, mantendo a baliza inviolável, prosseguiu imaculada nos oitavos-de-final, superando sucessivamente o Iraque, antes de eliminar a Coreia do Sul, do seleccionador luso Paulo Bento, e golear os anfitriões Emirados Árabes Unidos, encerrando o campeonato com 19 golos marcados e apenas um sofrido, precisamente na final.

Almoez Ali Abdulla, de 22 anos, sagrou-se máximo goleador da competição, com nove golos, novo recorde.

