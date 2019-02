Pedro Sousa cede e Cazaquistão dilata vantagem sobre Portugal na Taça Davis

Pedro Sousa perdeu o segundo encontro de singulares da eliminatória entre Portugal e Cazaquistão de qualificação para as finais da Taça Davis em ténis, que está a decorrer em Astana. O tenista português foi derrotado por Mikhail Kukushkin, por 2-6 e 0-6.

O lisboeta e 101.º colocado da hierarquia mundial perdeu diante Kukushkin, número 55 do circuito ATP, em pouco mais de uma hora, e permitiu ao Cazaquistão somar os dois pontos em discussão no primeiro dia da eliminatória que vai apurar a equipa vencedora para as finais da Taça Davis, em Novembro, em Madrid.

Antes, João Sousa tinha saído derrotado do primeiro encontro de singulares frente a Alexander Bublik, por 6-7 (1-7), 6-4 e 6-4.

Portugal parte, assim, em desvantagem para o último dia da competição e obrigado a vencer o encontro de pares e os dois de singulares para somar três pontos e garantir a qualificação para o Grupo Mundial.

