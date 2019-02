Bruno de Carvalho lança livro Sem filtro a 15 de fevereiro

O livro Sem filtro - As histórias dos bastidores da minha presidência, no qual Bruno de Carvalho aborda os cinco anos e meio em que liderou o Sporting, vai ser lançado no dia 15 de Fevereiro.

No livro, escrito por Luís Aguilar e editado pela Contraponto, o antigo presidente dos "leões" vai revelar, pela primeira vez, vários episódios que marcaram a sua presidência, entre Março de 2013 e Junho de 2018.

Bruno de Carvalho fala sobre a relação com treinadores (como Marco Silva e Jorge Jesus), jogadores (entre os quais Rui Patrício e William Carvalho), empresários (Jorge Mendes, por exemplo), com a banca e com figuras históricas do Sporting, além da invasão à Academia de Alcochete, que marcou, indelevelmente, o seu mandato.

A sessão de lançamento do livro está marcada para o dia 15 de Fevereiro, às 18h30, em Lisboa.

PUB