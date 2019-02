Barcelona e Real Madrid defrontam-se nas meias-finais

Os rivais Barcelona e Real Madrid vão defrontar-se nas meias-finais da Taça do Rei de Espanha, enquanto Betis e Valência disputam a outra vaga na final, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.

O jogo da primeira mão entre catalães, nos quais alinha o internacional português Nélson Semedo, e madridistas está marcado para 6 de Fevereiro, em Camp Nou, em Barcelona, enquanto o segundo encontro realizar-se-á no dia 27, no Santiago Bernabéu, na capital espanhola. Quatro dias depois da segunda mão, os dois rivais voltam a encontrar-se em Madrid, em jogo da 26.ª jornada da Liga.

O Barcelona, que eliminou o Sevilha nos quartos-de-final, venceu as últimas quatro edições da Taça do Rei, somando um total de 30 troféus. Já o Real Madrid, que deixou para trás o Girona nos “quartos”, tem 19 taças conquistadas, a última das quais em 2014, precisamente numa final contra o rival catalão.

A outra meia-final da Taça do Rei vai opor o Betis, de William Carvalho, ao Valência, de Gonçalo Guedes, sendo que a primeira mão disputar-se-á em Sevilha e a segunda em Valência.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A final da Taça do Rei está agendada para 25 de Maio e vai decorrer no Estádio Benito Villamarin, do Betis.