Para Tabea Martin, rapazes e raparigas não vêm com livro de instruções

Não há sequer um mês, Damares Alves, nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro, assinalava num encontro com colaboradores no dia em que assumiu a pasta o início de “uma nova era” para o Brasil. Uma era em que “menino veste azul e menina veste rosa”. Não foi a pensar em Damares Alves – mas até poderia ter sido – que a suíça Tabea Martin criou, em 2016, a coreografia Pink for Girls & Blue for Boys, apresentada esta sexta-feira e sábado no Centro Cultural de Belém (no âmbito do ciclo Sete Rosas Mais Tarde) e que se destina, em primeiro lugar, ao público infanto-juvenil. Ao contrário do que o título possa indicar, aquilo que o espectáculo coloca em palco é, afinal, uma desconstrução de ideias como as cores atribuídas (e proibidas) a rapazes e raparigas, da assunção de que elas brincam com bonecas e eles trepam a árvores, e outros equívocos baseados em papéis de género.

Tendo pensado Pink for Girls & Blue for Boys para crianças, Tabea Martin confessa ao PÚBLICO ser “frustrante”, em 2019, ainda ter de pensar como são os adultos, talvez, quem mais precisa de aceder a estas reflexões. “Só que a frustração não ajuda”, diz, “e por isso temos mesmo de fazer alguma coisa. Esta peça é uma forma de dar um impulso para que as crianças não excluam, mas aceitem e observem. Acho que para nos livrarmos desse julgamento que encontramos nos adultos é importante começarmos pelos mais pequenos”. Na esperança de que, num prazo de dez ou 15 anos, essa ausência de julgamento em relação às escolhas dos outros traga uma maior liberdade e uma maior aceitação de cada um por aquilo que é. No limite, imagina a coreógrafa, algumas destas crianças poderão ser os futuros governantes e levar essa postura até às mais altas instâncias. E mesmo se o crescimento dos movimentos populistas um pouco por todo o mundo constitui “um passo atrás” nesta caminhada, Martin acredita que “sempre foi assim”. E, por isso, mantém a esperança num futuro mais risonho intacta. “Até porque mesmo voltando atrás, acredito que não teremos de recomeçar do zero.”

Foto Pink For Girls Blue For Boys Michaela Di Savino

A primeira centelha de ideia para Pink for Girls & Blue for Boys surgiu na peça anterior que Tabea Martin criou para o público infantil. Já antes se tinha apercebido de que nestes espectáculos “os rapazes sentavam-se de um lado e as raparigas do outro”. “Fiquei curiosa com o porquê desta divisão tão óbvia e clara. Curiosa, mas também muito incomodada e irritada. E quando fico irritada com alguma coisa, habitualmente vou investigar e foi assim que comecei a interessar-me muito por questões e teorias de género.” Seguiram-se um mergulho na literatura de investigação desta área, visitas a escolas, entrevistas com pais e professores acerca do tema, e depois de todo este material recolhido foi emergindo, aos poucos, uma peça.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ponto de partida acabou por ser aquele mesmo momento de incómodo inicial: a divisão entre rapazes e raparigas. Tabea sabe que é bastante mais confortável engavetar pessoas em categorias e que isso cria, mesmo que erradamente, uma sensação de segurança em relação ao colectivo. “Só que isso, pelo contrário, exclui, não gera um sentimento comum, desencadeia apenas divisão.” E é por aí que a coreografia começa, expondo esses dois blocos e levando depois ao seu questionamento. Através, por exemplo, de perguntas directas – “As raparigas são melhores do que os rapazes?” – e de várias interpelações do público que pretendem, antes de mais, colocar os pensamentos em marcha e a reflexão a medir forças com as reacções e opiniões mais automáticas.

Pink for Girls & Blue for Boys Companhia:Compagnie Tabea Martin

Coreografia:Tabea Martin

Tentando fugir à armadilha do tom moralista, Tabea Martin pede aos seus bailarinos (dois homens e duas mulheres) que passem para o palco a coragem que implica ser diferente, mas sem advogar de forma explícita qualquer posição. Quando, por exemplo, eles ou elas se beijam em palco, “não há qualquer intenção de ser provocadora”, explica, “apenas de gerar discussão e de mostrar que existe.” À medida que avança, a peça encaminha-se para uma baralhação de cores e de códigos, sublinhando o quanto cada um é uma construção individual e pessoal, feito das mais variadas peças, sem ter de obedecer a qualquer livro de instruções.