Gripe continua com mortalidade "acima do esperado"

Na semana passada, a mortalidade provocada pela epidemia de gripe voltou a estar "acima do esperado", segundo o boletim de vigilância epidemiológica da gripe do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa), divulgado nesta quinta-feira.

Na comparação com a semana anterior, em que já se registava um excesso de mortalidade em Portugal por causa da gripe, a taxa de incidência de síndroma gripal aumentou para os 89,3 por 100 mil habitantes, contra os 85,5 por 100 mil habitantes da semana anterior.

Quanto à mortalidade, já no último boletim semanal o Insa classificava-a como estando "acima do esperado", o que levou a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, a sublinhar que as mortes ocorreram sobretudo em pessoas muito idosas, com mais de 85 anos, cujas patologias "descompensam com o frio".

Constatando que houve "um aumento acentuado do número de amostras positivas para o vírus da gripe nas últimas quatro semanas", o Insa acrescenta que foram reportados 23 casos de gripe cuja severidade justificou o internamento dos doentes em unidades de cuidados intensivos. Daqueles, 21 doentes acusaram o vírus Influenza A.

Se recuarmos ao início da época 2018/2019, o boletim do Insa dá conta de 83 casos de gripe que obrigaram ao internamento dos doentes nos cuidados intensivos. Daqueles, 77% tinham doença crónica subjacente e 61% tinham 65 ou mais anos de idade.

E, numa semana (de 21 a 27 de Janeiro) em que "a actividade gripal manteve tendência crescente na Europa", com dois subtipos do vírus da gripe A (H1) e A (H3) em co-circulação, o Insa contabiliza 6786 casos de síndroma gripal notificados desde o início da época, dos quais 1578 foram positivos para o vírus da gripe.

Recorde-se que, no Inverno passado, época em que a epidemia da gripe foi das menos intensas desde a pandemia de 2009, registou-se também um excesso de mortalidade, 3714 óbitos acima do expectável.