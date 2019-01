Alerta vermelho. Depressão Helena traz vento com rajadas até 110 km/hora

Portugal continental vai ser afectado na sexta-feira por uma depressão que vai causar agitação marítima e vento forte com rajadas até 110 quilómetros por hora, o que levou à emissão de aviso vermelho, segundo o IPMA.

"Amanhã [sexta-feira] vamos ter uma intensificação significativa do vento sobretudo no litoral e nas terras altas com rajadas no litoral oeste de 75 Km/hora e de 85 Km/hora a norte do cabo Raso, atingindo a região da Grande Lisboa. No entanto, será no litoral a norte do Cabo Mondego que as rajadas serão mais intensas podendo atingir os 110 quilómetros por hora", explicou à agência Lusa a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Maria João Frada. Acrescentando que as rajadas de vento também poderão atingir os 110 km/hora nas terras altas do Minho e Douro Litoral e da região Centro.

"A situação de vento forte levou à emissão de aviso vermelho [entre as 12h e as 21h] porque este vento poderá ter muito impacto e estragos", destacou.

A depressão Helena, centrada a noroeste do golfo de Biscaia, vai afectar Portugal continental em particular no que diz respeito ao vento e à agitação marítima na costa ocidental, explicou.

Recorde-se que a passagem da tempestade tropical Leslie nas zonas mais afectadas de Portugal terá causado ventos de 180 a 190 quilómetros/hora, superiores aos registados nas estações meteorológicas oficiais, estimou nesta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).