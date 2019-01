PS admite reconfirmar diploma se Marcelo vetar lei de bases da saúde

O líder parlamentar e presidente do PS devolveu a Belém o recado sobre a lei de bases da saúde. Se Marcelo Rebelo de Sousa decidir vetar uma lei por esta ser apenas aprovada pela esquerda, os socialistas admitem reconfirmá-la. “Se o Presidente da República vetar a lei de bases que for aprovada, avaliaremos as razões pelas quais o faz. Evidentemente que a qualidade daqueles que votaram a favor não é nunca, nem pode ser, razão para mudarmos de opinião”, disse em respostas aos jornalistas.

No final da reunião da bancada parlamentar, o socialista tentou não entrar em choque com Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que tinha lido as palavras do Presidente – que deu a entender que não promulgaria uma lei de bases da saúde se esta for apenas aprovada por PS, PCP, PEV e BE – como um recado ao PSD. “Penso que estava a estimular o PSD no sentido de se aproximar da perspectiva que os outros partidos também têm sobre a organização do sistema de saúde”, referiu.

O Presidente da República defendeu que é preciso um maior consenso para que a lei não ande sempre a ser mudada. Um argumento que não colhe apoios junto dos socialistas. César lembra que a actual legislação em vigor foi apenas aprovada pelo PSD e pelo CDS e está em vigor há 28 anos: “As leis de bases não são duradouras ou deixam de ser por serem votadas por um ou mais partidos, pela direita ou pela esquerda. A lei de bases que temos em vigor tem 28 anos de aplicação, foi uma lei votada apenas pela direita, pelo PSD e pelo CDS e promulgada pelo senhor Presidente da República de então, Mário Soares. Portanto, o que queremos é um debate livre, que não está condicionado, que procuraremos os maiores consensos possíveis o que é bom que aconteça”, disse.

Antecipando o que o Presidente poderá vir a fazer, tendo em conta as posições públicas que tem tomado, Carlos César diz que será uma lei reconfirmada. “Não se tratando certamente de uma lei que tenha inconstitucionalidades, a Assembleia avaliará, se por acaso o senhor Presidente da República vetar, a forma de a reconfirmar, com ou sem alterações”.

O ser com ou sem alterações tem implicações neste caso. De acordo com a Constituição, uma lei da Assembleia da República vetada politicamente pelo Presidente pode ser reconfirmada com uma maioria reforçada ou de dois terços pelos deputados sem alterações ou por uma maioria simples de deputados se o texto sofrer alterações. Se uma maioria reforçada ou de dois terços será mais difícil de alcançar, se houver acordo à esquerda, o PS conseguirá reconfirmar uma lei com algumas alterações ao texto.